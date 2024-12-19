Путін не говоритиме із Зеленським: президент Росії знову назвав умови для переговорів

Російський президент Владімір Путін провів пресконференцію та пряму лінію із народом. він відповів на важливі питання, зокрема, вони стосувались і вторгнення в Україну.

Владімір Путін відповів на питання про перемовини із Україною. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію.

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Росія хоче переговорів на своїх умовах

За словами Путіна Росія не має умов для початку переговорів, але йти вони повинні на базі проєктів договорів, які були підготовлені в Стамбулі в перші тижні війни.

Крім цього, угоду можна укласти тільки із легітимною владою України, але президента Володимир Зеленського таким не вважають.

Водночас він зазначив, що Росія сяде за стіл переговорів із Зеленським, якщо він піде на вибори та отримає легітимність. За його словами, законна влада в Україні зараз – це парламент, Верховна рада, і угода може бути підписана речником Ради.

Крім цього, Путін також сказав, що окреслив умови під час свого виступу ще в червні. Росія постійно відкидає будь-які мирні перемовини, які не враховують всіх її вимог. Зокрема, Україна має відмовитись від амбіцій вступу в НАТО та поступитись територіями.

Наша держава не згодна з такими умовами.

Україна вийшла з переговорного процесу навесні 2022 року. Владімір Путін і надалі намагається спілкуватись ультиматумами. Водночас президент України неодноразово заявляв, що переговори можливі тільки з позиції сили, тому Росію необхідно примусити до миру.