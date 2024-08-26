У Путіна цинічно заявили, що переговори з Україною "втратили свою актуальність"
Раніше Росія пропонувала Україні сісти за стіл переговорів, проте агресорка сподівалась диктувати свої умови. Тепер там вважають, що перемовини не актуальні.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що переговори з Україною зараз "втратили свою актуальність". Відповідну заяву він зробив російським ЗМІ, передає 24 Канал.
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ЗМІ писали про ймовірні перемовини
Пєсков наголосив, що тема переговорів неабияк втратила свою актуальність.
Повідомлення про різні контакти у ЗМІ публікуються дуже багато, і далеко не всі мають, власне, правдивий характер,
– підкреслив речник Кремля.
Раніше видання The Washington Post писало про перемовини між Україною та Росією 17 серпня. За даними журналістів у серпні Україна та Росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.