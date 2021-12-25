Чи переможе холодильник диктатора: що відбувається в Туреччині

Якщо хтось ще не знає, то в Туреччині відбується зараз те що мало відбутися – черговий диктатор програє війну холодильнику. Не факт, що програє, але це все досить імовірний сценарій.

Отже, ручне управління економікою плюс періодичне втручання політичних рішень в економіку, призвели до того, що турецька ліра за кілька днів обвалилися більше ніж на 35%. З початку року місцева валюта подешевшала більш ніж в двічі.

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На цьому фоні Ердоган робить гучні заяви про те, що він знає як приборкати інфляцію і девальвацію, і що це ціна боротьби за "економічну незалежність". Але його слова контрастують з реальністю все більше. Відповідно, падає довіра. А він роздає накази, які мають виконуватися, хоч і явно не зовсім розуміє, як працює економіка.

Не до жартів

Більшість економістів вважає, що інфляція за підсумками року в Туреччині може перевищити 30%. Але наслідки девальвації грудня почнуть відчуватися вже на початку 2022 року. Адже Туреччина має негативний торговельний баланс.

В умовах, коли курс падає, а ціни ростуть, всі стараються притримувати товари, не довіряючи вартості грошей. А це, відповідно, створює дефіцит всього.

Дефіцит утворився навіть в певних категоріях продуктів харчування – можете собі це уявити в Туреччині?!

Мої знайомі з Туреччини реально в шоці. Вони кажуть, що цей цирк вже стає не смішним і заявляють про чисельні банкрутства. Хоча я, відверто, ділив би ці заяви навпіл, бо у мене просто немає знайомих, які підтримують чинного диктатора.

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Але факт лишається фактом, якщо так піде і далі, то тут вже є шанси на повалення чергової диктатури. Щоправда, поки що я вважаю ці шанси досить примарними. Але дамо йому час…

Як події в Туреччині впливають на Україну

Що це означає для України з економічної точки зору (якщо не буде зміни керівництва держави)?

Ну, по-перше, турецькі компанії можуть зменшити імпорт з України металу, зерна, олії.

По-друге, турецькі товари стануть в Україні доступнішими, а саме: цемент, мандарини, тепличні помідори, лимони, виноград тощо.

Також очевидно, що без війни Ердоган владу не віддасть.

Вибори там в 2023 році. Відповідно, там можливі заворушення і проблеми, адже там теж суспільство розділене майже навпіл – урбаністична частина переважно ненавидить Ердогана, а сільська – дуже любить.

У будь-якому разі, живемо ми в важкі часи. Серед сусідів у нас чотири неадекватні і небезпечні диктатори: в Білорусі, Туреччині, Угорщині і, звичайно, на Московії. І мінімум два з них мають імперські амбіції.

Хто такий Ердоган: дивіться відео