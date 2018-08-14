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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 – Каріна Жосан: фото та біографія красуні

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Переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 – ім'я
Переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 – ім'я / Miss Ukraine Universe 2018

14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала – Каріна Жосан. Фото та біографія красуні, яка представить нашу країну на найпрестижнішому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018" – далі в матеріалі.

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Церемонія "Міс Україна Всесвіт 2018" традиційно відбулася у п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. Всього до фіналу конкурсу потрапило 18 красунь. Переможницею журі обрали Каріну Жосан, саме вона представить Україну на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018". 

 

Miss Universe Ukraine 2018 is Karina Zhosan @karina_zhosan

Публикация от Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

Переможниці конкурсу під час церемонії нагородження "Міс Україна Всесвіт 2017" Яна Краснікова передала чарівну корону. У конкурсі "Міс Всесвіт" Україна беру участь з 2006 року, проте жодного разу перемогу українки так і не здобули. 

Каріна Жосан  – одеситка. Їй 23 роки, її зріст сягає 179 сантиметрів. 

Каріна Жосан розповідає про те, хто вона така: дивитися відео

Під час конкурсу на сцені виступили Полиграф ШарикOFF, TAYANNA, Ivan NAVI, Артем Пивоваров, Constantine, TamerlanAlena, Даша Астаф'єва, ROZHDEN та DJ NANA. 

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Що таке "Міс Всесвіт"?Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурс зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні. 

Теги: LifeStyle Новини України Мода
Джерело: 24 Канал
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