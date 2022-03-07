Переодягнули своїх: окупанти зняли новий фейк у Чорнобилі для російських ЗМІ

Російські ЗМІ продовжують знімати фальшиві сюжети, начебто вони допомагають українським людям. Черговий фейк зняли у Чорнобильській зоні відчуження.

В Держатомрегулюванні повідомили, що загарбники завезли гуманітарну допомогу в зону ЧАЕС для створення "картинки для ЗМІ".

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Персонал ЧАЕС відмовився від такої "допомоги", тому окупанти вирішили переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняли сюжет.

Зазначимо, що персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року. ПРоте навряд глядачі росЗМІ будуть перевіряти цю інформацію.

До слова, раніше РФ заявила, що буцімто привезла в Херсон гуманітарну допомогу. Насправді "поміч" призначена зовсім не для місцевих мешканців, але насправді туди привезли 60 – 80 мешканців тимчасово окупованого Криму. А херсонці навіть не підійшли до фур та посилали окупантів.