Рубіо поставив цинічну умову, за якої США будуть готові до контактів з Україною

Володимир Зеленський та Дональд Трамп посварилися під час зустрічі у Білому дому. Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що після перепалки він не спілкувався з українською стороною.

Водночас Рубіо відповів, коли США будуть готові до таких контактів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яка позиція у США щодо перемовин з Україною

Марко Рубіо розповів, що після перепалки у Білому домі він не спілкувався ані з президентом Зеленським, ані з міністром закордонних справ України Сибігою.

Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир,

– сказав держсекретар.

До слова, NBC News пише, що публічні заяви Зеленського після сварки в Овальному кабінеті, зокрема допис з подякою Трампу і американцям, не мали особливого впливу на президента США. У Білому домі вважають, що мирні переговори з Україною призупинено.

Водночас на запитання, чи співпраця Трампа і Зеленського для досягнення "мирної угоди" все ще можлива, один зі співрозмовників видання сказав: "Я все ще вважаю, що так". За його словами, саме Зеленський повинен "прийти і все виправити".