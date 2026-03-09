Перепис населення в Україні: у Держстаті пояснили, коли його зможуть провести

В Україні наразі існують різні оцінки чисельності населення, однак жодна з них не є остаточною. Водночас точну картину зможе показати лише перепис, провести який під час війни неможливо.

Про це в коментарі Укрінформу розповів голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.

Коли буде можливий перепис населення?

За словами Арсена Макарчука, Держстат має свою оцінку чисельності населення, але наразі вона не оприлюднюється.

Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, знайдемо консенсус з урядом і зможемо її опублікувати,

– наголосив він.

Як зазначив Макарчук, востаннє оцінку чисельності населення робили 1 лютого 2022 року. Від чого часу через неточність чисельності людей, з'являються різноманітні оцінки, які роблять державні та міжнародні органи, наукові інститути та приватні дослідники.

Зауважте! За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2022 року населення нашої держави 40,96 мільйона осіб.

Зокрема, такі розрахунки робить Фонд народонаселення ООН, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Окрім цього Forbes Україна проводив власне дослідження.

Він наголосив, що великою проблемою цього, є те, що ці різні оцінки дозволяють собі обрати цифру "залежно від цілей". Але ця неточність у межах 4 мільйонів осіб не дає можливості досягти точної деталізації.

Адже найбільшої точності можна досягти під час перепису населення. Однак його неможливо провести під час війни.

Навіть після завершення війни потрібно зачекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси – повернення людей, демобілізація, реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення,

– заявив голова Держстату.

Також Макарчук ще зазначив, що у 2030 році Україна планує брати участь у Європейському раунді перепису населення, який використовуватиме комбіновані або реєстрові переписи з частковим опитуванням населення.

Він навів приклад Естонії. Там проводили такий перепис за допомогою більше 50 джерел даних. Йдеться про споживання води, обсяг побутових відходів та активність ліфтів у багатоквартирних будинках.

Макарчук зазначив, що перепис населення – це не лише підрахунок осіб, а ще він дає змогу зрозуміти соціально-економічну ситуацію, вікові та гендерні співвідношення, доступ до інфраструктури. А це дуже важливо для формування політики розвитку територій та соціальних правил.

Яка демографічна ситуація зараз в Україні?