Переплутали з Росією: окупанти привезли ОМОН для розгону мітингу в Енергодарі

Після вчорашньої акції спротиву мешканців Енергодару рашистські окупанти привезли у місто 600 омонівців.

Аби уникнути нинішнього протесту, окупанти розставили по місту карателів із дубинками, щитами та вогнепальною зброєю. Про це повідомили в офіційній пресслужбі "Енергоатому".

Вчора До мітингувальників в Енергодарі під'їхали БТР: їх попросили розходитися

Словом, класичний московський сценарій. Щоправда, рашисти дещо переплутали – тут їм не Росія.

Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей. Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах, проте Енергодар це Україна! І ми обов'язково переможемо!

– йдеться в повідомленні Енергоатому.

Що відбувається в Енергодарі:

В Енергодарі Запорізької області окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка – він з вечора 19 березня не виходить на зв'язок.

20 березня мешканці міста вийшли на масовий мітинг з вимогою повернути заступника мера.

Того ж дня російські загарбники відкрили вогонь по мітингувальниках, після чого втекли на "бобіку". Пізніше рашисти під'їжджали до учасників акції на БТР, наполягаючи розійтись. Але енергодарці заявили, що виходитимуть доти, доки Самойдюка не повернуть.

20 березня Енергодарці вийшли на масовий мітинг: дивіться відео