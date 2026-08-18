Час України настав, – Зеленський вшанував пам'ять Євгена Коновальця

Володимир Зеленський 18 серпня взяв участь у церемонії перепоховання першого голови ОУН Євгена Коновальця. Захід відбувся на території Національного військово-меморіального кладовища.

Глава держави наголосив, що Коновалець усе своє відоме життя боровся за незалежність України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про Коновальця?

Президент виступив із промовою на церемонії перепоховання. Він зазначив, що Євген Коновалець був взірцевим воїном і вагомим державним діячем.

Усе свідоме життя він боровся за те, щоб Україна відновилась і набула реальної незалежної сили,

– висловився глава держави.

Він зазначив, що, на жаль, на той час Україна не змогла утвердитися як держава. За його словами, тоді забракло єдності й мудрості тогочасним державним діячам, забракло й уміння будувати справжні зв'язки зі світом.

"Але час України настав. Незалежність була відновлена, і ми захистили право України бути собою. Вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях", – висловився Зеленський.

Президент також сказав, що тепер, пам'ятаючи національно-визвольну боротьбу, "ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати". Відтепер відомо й те, чого потребує Україна й на чому варто зосереджувати свою увагу й зусилля.

"Знаємо, які в нашої держави мають бути національні орієнтири", – резюмував глава держави.

Перепоховання Євгена Коновальця: дивіться відео зі сторінки Зеленського

У процесії також узяли участь прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук.

Серед присутніх були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його заступниця Олена Кондратюк, очільник Міністерства у справах ветеранів Віталій Кім, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Нагадаємо, що Євген Коновалець загинув унаслідок вибуху, організованого радянським агентом Павлом Судоплатовим. Після смерті першого голови ОУН поховали у дерев'яній труні, всередині якої встановили металеву труну з невеликим віконцем.

Протягом 88 років полковник спочивав на кладовищі "Кросвейк" у нідерландському Роттердамі. 11 серпня його останки ексгумували, а 13 серпня прах Коновальця з державними та військовими почестями повернули в Україну. 16 серпня у Патріаршому соборі в Києві відбулася церемонія прощання з полковником.