Переповнені лікарні Горлівки, потужні удари по ворогу на Луганщині: головне від Генштабу

23 листопада 2022 , 18:32
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Джерело:

Генштаб

ЗСУ продовжують відтісняти ворога та нищити загарбників. Упродовж доби захисники здійснили кілька потужних ударів по позиціях росіян на Луганщині.

Лікарні Горлівки переповнені "300-ими" окупантами 

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 листопада наголосили, що ворог продовжує зазнавати значних втрат. 

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Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста,
– йдеться у зведенні. 

Втім, у Генштабі зауважили, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів.

"Під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", – йдеться в повідомленні. 

Підтверджені удари

У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони живої сили та військової техніки російської армії за попередні дні.

  • Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, як наслідок близько 50 окупантів знищено, ще 50 зазнали поранень.
  • В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 – пораненими.

Зазначають, що авіація ЗСУ упродовж доби завдала 4 удари:

3 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,

1 – по позиції зенітного ракетного комплексу.

Водночас воїни ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.

Ситуація на усіх напрямках фронту 

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, у ЗСУ не бачать ознак формування наступальних угруповань ворога. 
  • На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.
  • На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області росіяни продовжують утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.
  • На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Увага! Росіяни вели обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії об'єктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.
  • На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

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Автор: Анастасія Лукашевська