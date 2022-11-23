Переповнені лікарні Горлівки, потужні удари по ворогу на Луганщині: головне від Генштабу

ЗСУ продовжують відтісняти ворога та нищити загарбників. Упродовж доби захисники здійснили кілька потужних ударів по позиціях росіян на Луганщині.

Лікарні Горлівки переповнені "300-ими" окупантами

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 листопада наголосили, що ворог продовжує зазнавати значних втрат.

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Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста,

– йдеться у зведенні.

Втім, у Генштабі зауважили, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів.

"Під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", – йдеться в повідомленні.

Підтверджені удари

У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони живої сили та військової техніки російської армії за попередні дні.

Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, як наслідок близько 50 окупантів знищено, ще 50 зазнали поранень.

В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 – пораненими.

Зазначають, що авіація ЗСУ упродовж доби завдала 4 удари:

3 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,

1 – по позиції зенітного ракетного комплексу.

Водночас воїни ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, у ЗСУ не бачать ознак формування наступальних угруповань ворога.

напрямках ситуація без суттєвих змін, у ЗСУ не бачать ознак формування наступальних угруповань ворога. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.

напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області росіяни продовжують утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області росіяни продовжують утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.

напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

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Росіяни вели обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії об'єктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.