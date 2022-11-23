Переповнені лікарні Горлівки, потужні удари по ворогу на Луганщині: головне від Генштабу
Джерело:Генштаб
ЗСУ продовжують відтісняти ворога та нищити загарбників. Упродовж доби захисники здійснили кілька потужних ударів по позиціях росіян на Луганщині.
Лікарні Горлівки переповнені "300-ими" окупантами
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 листопада наголосили, що ворог продовжує зазнавати значних втрат.
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Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста,
– йдеться у зведенні.
Втім, у Генштабі зауважили, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів.
"Під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", – йдеться в повідомленні.
Підтверджені удари
У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони живої сили та військової техніки російської армії за попередні дні.
- Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, як наслідок близько 50 окупантів знищено, ще 50 зазнали поранень.
- В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 – пораненими.
Зазначають, що авіація ЗСУ упродовж доби завдала 4 удари:
3 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,
1 – по позиції зенітного ракетного комплексу.
Водночас воїни ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.
Ситуація на усіх напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, у ЗСУ не бачать ознак формування наступальних угруповань ворога.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.
- На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області росіяни продовжують утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.
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