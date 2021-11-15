Переправляв бойовиків у Сирію: у Харкові затримали члена "ІДІЛ"

У Харкові Служба безпеки України затримала члена "Ісламської держави Іраку". Іноземець відправляв бойовиків у Сирію та Ірак.

Чоловіка розшукував Інтерпол. Підозрюють, що 29-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії займався переправленням бойовиків у 2017 році.

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Втік в Україну від покарання

Іноземець прибув до України у 2021 році. Все для того, аби уникнути покарання на батьківщині. Там він може отримати 12 років в'язниці.

Тепер вирішують питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряють його причетність до міжнародних терористичних груп, осередки яких можуть функціонувати в Україні.

Що таке ІДІЛ? Це невизнана мусульманська терористична держава та міжнародна терористична мілітаристська група. Повна назва – "Ісламська держава Іраку й Леванту"

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