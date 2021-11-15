Переправляв бойовиків у Сирію: у Харкові затримали члена "ІДІЛ"
15 листопада 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:СБУ
У Харкові Служба безпеки України затримала члена "Ісламської держави Іраку". Іноземець відправляв бойовиків у Сирію та Ірак.
Чоловіка розшукував Інтерпол. Підозрюють, що 29-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії займався переправленням бойовиків у 2017 році.
Читайте також Запобігти тероризму: Євросоюз продовжив санкції проти "ІДІЛ" та "Аль-Каїди"
Втік в Україну від покарання
Іноземець прибув до України у 2021 році. Все для того, аби уникнути покарання на батьківщині. Там він може отримати 12 років в'язниці.
Тепер вирішують питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряють його причетність до міжнародних терористичних груп, осередки яких можуть функціонувати в Україні.
Що таке ІДІЛ?Це невизнана мусульманська терористична держава та міжнародна терористична мілітаристська група. Повна назва – "Ісламська держава Іраку й Леванту"
Що відомо про схожі затримання
- В Одеській області на початку вересня теж затримали учасника "Ісламської держави". Він перебував у розшуку Інтерполу через фінансування тероризму. До слова, в Україну прибув також, аби сховатись від правоохоронців.
- У червні 2021 року в Черкасах викрили іноземця, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка звинувачували у вчиненні злочинів терористичного характеру. Він мав російський паспорт.