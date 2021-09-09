Перепрошую, бл**ь – це я, – Кива дав уроки "ввічливості" під Радою

Ілля Кива вкотре поскандалив та обматюкав людей під стінами Верховної Ради. Так проросійський нардеп емоційно обговорював з ФОПами 2014 рік.

Я в першу чергу чоловік, а не нардеп, – Кива

Частину розмови народного обранця від "Опозиційної платформи – За життя" опублікував журналіст видання "Телеграф" Ян Доброносов. На ньому чути, як Кива голосно пояснює активісту, чим він займався у 2014 році. У той час біля парламенту відбувалася акція ФОПів.

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Сенс розмови політика з активістами не дуже зрозумілий. Кива більше лаявся та ображав патріотів. Коли мітингувальник зробив політику зауваження через лайливу лексику, той обурився ще більше: "Якщо тебе ображає розмова зі мною, то навіщо ти її починаєш? Я ображаю тебе свою розмовою?".

Активіст наголосив, що депутату не личить використовувати нецензурні слова.

Нічого страшного, що я депутат. Я в першу чергу чоловік. Я перепрошую, я – бл*ь,

– відповів парламентар.

У ситуацію втрутилася поліція: "Ілле Володимировичу, ходімо на засідання". Правоохоронці оточили Киву у натовпі та повели у Раду.

Кива поскандалив біля Верховної Ради: відео