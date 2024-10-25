Переробна промисловість вийшла в лідери за відрахуваннями до держбюджету, – Кисилевський

Переробна промисловість вийшла на перше місце в Україні з відрахуваннями до державного бюджету. На неї припадає 16,7% від загального збору.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський з посиланням на дані Державної податкової служби.

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На переробну промисловість за даними ДПС припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України за три квартали 2024 року, на гуртову та роздрібну торгівлю – 16%, державне управління й оборону – 11,3, фінансову та страхову діяльність – 10,9%.

За 3 квартали 2024 року переробна промисловість збільшила відрахування до державного бюджету на 19,6% або на 34,6 мільярда гривень. Це є наслідком зростання ОПК та реалізації політики "Зроблено в Україні", яка значною мірою сфокусована на розвитку переробної промисловості. Наша стратегічна ціль – модернізувати структуру української економіки й довести частку переробної промисловості з нинішніх 8 – 10% до 20%, що є бенчмарком OECD,

– відзначив Дмитро Кисилевський.



Переробна промисловість – в лідерах за відрахуваннями до держбюджету / Інфографіка ДПСУ

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає пакет програм за трьома напрямками:

розвиток внутрішнього виробництва,

залучення інвестицій в реальний сектор,

підтримка несировинного експорту.

В число програм входять локалізація в публічних закупівлях, програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської та іншої техніки, "Шкільний автобус", єОселя, "Національний кешбек", гранти на розвиток переробної промисловості, доступні кредити 5-7-9, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, страхування інвестицій від воєнних ризиків, Експортно-кредитне агентство та інші.