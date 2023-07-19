Переробники молока потребують від Мінагрополітики фінансової допомоги, – СМПУ

Уже скоро ціни на молочну продукцію можуть зрости та на полицях супермаркетів з'явиться більше імпортної продукції. Через цю проблему Спілка молочних підприємств України (СМПУ) звернулася до Мінагрополітики.

Спілка молочних підприємств України закликає Мінагрополітики відновити державну підтримку для окремих напрямів тваринництва, адже виробництво молока в Україні може зменшитися до критичного рівня.

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Державне фінансування

СМПУ попрохала звернути увагу на потреби молочної галузі при формуванні бюджетного запиту для складання Держбюджету-2024.

Ми закликаємо передбачити фінансування окремих напрямів державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, а саме часткове відшкодування вартості корів, сперми та ембріонів та спеціальної бюджетної дотації (субсидії) за приріст кількості корів власного відтворення,

– йдеться у зверненні СМПУ.

Створення спеціального режиму ПДВ

У випадку, якщо можливості фінансування немає, СМПУ запропонувала альтернативний варіант – створення спеціального режиму ПДВ.

Ми просимо сприяти відновленню дії спецрежиму ПДВ при здійсненні операцій із постачання молоко-сировини, застосувавши деякі умови справляння цього податку, а саме 50/50,

– йдеться у зверненні СМПУ.

Цей режим передбачає, що 50% податку сплачуватиметься до держбюджету, а інші 50% будуть вкладені у подальший розвиток скотарства.

Виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур зауважив, що тенденція занепаду виготовлення молочних продуктів може посилитися у випадку продовження активних бойових дій. На цей показник також вплине повернення значної частини українців із-за кордону та збільшення попиту на молочну продукцію.

Варто зазначити, що з 2017 року обсяги надходжень молока-сировини до промислових підприємств знизилися більше, ніж на 35% – з 4,2 мільйонів тонн до 2,7 мільйонів тонн.