Ніби це Сирія чи Палестина, – хлопець з Бахмуту засмучений "звиканням" до війни на Сході

Столиця оговтується від подій цьогорічної весни та спроб захопити її росіянами. Житель Бахмута на Донеччині поділився, що інколи йому стає важко від того, як радіють люди в Києві та звикають до того, Схід – це територія вічної війни.

Михайло Огарков в рамках проєкту СВОЇ розповів 24 каналу про те, що його найбільше зараз турбує. За словами 21-річного хлопця, про Бахмут зараз мало говорять, а подеколи радісна атмосфера в столиці "б'є по моральному складнику" його психічного здоров'я.

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"Мені болить серце"

Михайлові важко дивитися, як працюють ресторани, кафе, люди гуляють, а його дім – Бахмут – стирають з лиця землі. Він не може до кінця адаптуватись до життя столиці, а також постійно шукає інформацію про рідне місто та намагається допомогти йому.

Хлопця пригнічує те, що на початку весни всі хвилювалися за Києва, а про Бахмут зараз забувають. Наче так, ніби люди змирилися з думкою про те, що війна на Сході була, є і буде.

Люди, мабуть, уже звикли, що Схід останні 8 років – то лише про війну. Наприклад, не буде в новинах, що у Краматорську відкрився новий торговельний центр. Лише війна. Ніби це Сирія чи Палестина,

– сказав Михайло.

Ситуація на Сході: не можна втомлюватись від війни

Росіяни знищили понад 60% Бахмута, однак їм не вдається захопити місто. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вочевидь, головний посил Михайла зовсім не полягає в тому, аби засудити людей, які через передозування інформацією на деякий час намагаються відірватися від усіх тих жахів, що відбуваються у нашій державі. Однак обставини та Сході нашої держави справді критичні та не можна зовсім ігнорувати те, що відбувається там.

Тим паче ситуація найближчим часом може суттєво загостритись. Як повідомляють американські аналітики, відступ російських солдатів відбувся з правого берега Херсонщини якраз-таки для того, аби окупанти зосередили свої сили на Донеччині та Луганщині.

Окрім того, у тому, що підрозділи окупантів з Херсона перекинуть на Донецький напрямок, упевнений військовий експерт Микола Саламаха.

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