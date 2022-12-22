Почуваю себе тут вдома, – переселенець зі Слов’янська про життя у Львові

Ігора та його дружину повномасштабна війна застала на Донеччині. Попри страх сім'я залишалася вдома до квітня, однак коли стало появлятися все більше відомостей про звірства росіян, вирішила евакуюватися.

Саме загроза життю найближчим людям змусила їх переїхати у інший куточок країни – до Львова. Про це чоловік розповів у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу.

До теми "Наді мною стояла налякана потужним вибухом дружина": історія Ігоря про евакуацію зі Слов'янська

Почалося все з вибухів

На початку повномасштабної війни Ігор хотів залишатися у рідному місті, щоб допомагати на місці усім, чим може. Однак потужний вибух неподалік, від якого трясся увесь дім, став останнім аргументом для евакуації у більш безпечне місце.

Подружжя не знало, куди потрібно їхати, тож знайома зі Львова запросила саме у це місто на Заході держави. Перші 3,5 місяці у новому для себе місті вони та мама чоловіка жили у ліцеї. Як розповідає сам Ігор, там було 50 людей.

Усі такі різні. Були і старші – бабусі за 80 років. Але ми жили дуже дружно, поважали один одного. Хоча, звичайно, були і складнощі,

– поділився чоловік.

Згодом сім'я почала орендувати кімнату у квартирі в тому ж районі та працювати. Так, Ігор пішов працювати вантажником на ринок, його дружина розносила їжу по ринку, а мати – чекала вдома та займалася хатніми справами.

У Львові з'явилося відчуття дому

За словами чоловіка у Львові їм дуже подобається. Зокрема, й менталітет людей. Він зазначив, що тут місцеві згуртовані, привітні та добрі. А також поділився, що разом з дружиною вже вважають себе львів'янами та закликають не вірити у начебто непривітне ставлення жителів західних областей.

Я не втомлюся повторювати: тут дуже-дуже хороші люди,

– розповів він.

Також чоловік порекомендував людям, які досі перебувають у дуже небезпечних місцях, не боятися та евакуйовуватися. Ба більше, що казки про жителів східних і західних регіонів мають на меті лише пересварити народ.

"Не треба слухати пропаганду, вигадки, якими намагаються посварити жителів східних і західних регіонів. Я пережив це на власному досвіді. Приїхавши у Львів, я став свідком того, як уся ця брехня про "злий Захід" завалилася", – підкреслив він.