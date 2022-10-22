Переселенка з Маріуполя розповіла, що обов'язково зробить після перемоги України

Переселенка з Маріуполя розповіла про свої плани після перемоги. Жінка сказала, що одразу б поїхала до рідного міста.

Переселенка виїхала з окупованого міста 20 березня та оселилась з 2-річним сином на Закарпатті, інформує 24 канал. Свою історію жінка розповіла в межах проєкту "СВОЇ".

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Переселенка з Маріуполя розповіла про плани після перемоги

Марія розповіла, що її чоловік пройшов "Азовсталь" та перебуває у російському полоні.

Вона ж разом з сином живе на Західній Україні та радить своїм землякам, які ще не виїхали з окупації, подумати перш за все про дітей та виїжджати.

Марія пригадала, що після війни у неї змінились моральні цінності. Жінка багато переосмислила та зрозуміла, що не варто перейматися якимись дрібницями та вважати їх катастрофою, коли люди навколо гинуть.

Ба більше, Марія відповіла на питання, що зробить, коли Україна переможе.

Я думаю, ми обов'язково вийдемо та зустрінемося усією країною. Будемо святкувати перемогу, де б ми не були. Мабуть, тільки так. І обов'язково в родинному колі також,

– розповіла Марія.

Вона також пояснила, що поїхала б до Маріуполя: "Навіть, якщо просто в гості, але я одразу приїхала б до Маріуполя, бо в мене залишилося там багато рідних людей".

У Маріуполі живуть понад 100 тисяч людей

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 3 жовтня розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі залишаються від 120 до 140 тисяч людей. За його словами, після проведення російських псевдореферендумів місцеві мешканці намагаються виїхати. Також відомо, що:

щонайменше 60 – 70% місцевих мешканців будуть взимку без опалення;

саме тому росіяни хочуть евакуювати людей на територію Росії взимку;

тобто на українців чекає нова хвиля депортації.

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