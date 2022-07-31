Тобі кричать "лягай" і ти падаєш, – переселенка про те, як ледь не загинула у вуличних боях

Переселенка Надія розповіла свою історію порятунку. У лютому вона потрапила у вуличні бої в Херсоні. Тоді жінка ледь не загинула.

Так, 26 лютого близько 11:00 Надія пішла в аптеку біля гуртової бази у Херсоні. Жінку зупинили наші військові. Попросили не йти туди, бо вже йшли вуличні бої.

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Нас вернули, і наші військові кажуть: лягайте. І пішли обстріли. Ми просто лягли і розуміли, що люди, які йшли позаду, розбігались по кутках,

– пригадує Надія.

Потім жінка теж прибігла до квартири. Вона зізнається, не могла зрозуміти, що це було. Тільки потім прийшло усвідомлення, що могла потрапити під кулю.

"От тобі кричать "лягай" і ти просто падаєш", – каже Надія.

Коли виїжджали, бачили стерті з землі села

Жінка додає, що покидати свій дім було важко. Пригадує свої відчуття: "ти просто перебуваєш у квартирі, розумієш, що їдеш і можеш більше не повернутись".

Коли Надія виїжджала, дорогою бачила села, зрівняні із землею. Вона намагалась зробити так, щоб діти цього не бачили. Було страшно. Видихнула жінка, коли побачила український прапор.

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