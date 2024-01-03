Переселення палестинців з Сектора Гази: міністр Ізраїлю відповів на критику з боку Держдепу США
Джерело:The Times of Israel
Два ізраїльські міністри – нацбезпеки та фінансів пропонували переселення палестинців за межі Сектора Гази. У Держдепі США назвали таку риторику "провокаційною та безвідповідальною". У Єрусалимі вже відповіли на критику.
Так, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що Ізраїль не є зіркою на прапорі США. Тож прийматиме рішення виключно з огляду на власні інтереси.
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"Ми не є ще однією зіркою на американському прапорі"
Ітамар Бен-Гвір підтвердив свою прихильність до ідеї виселення палестинців з Сектора Гази. Заявив, що Ізраїль прийматиме рішення виключно з огляду на власні інтереси.
Я дійсно захоплююся США, але з усією повагою, ми не є ще однією зіркою на американському прапорі. Сполучені Штати — наш найкращий друг, але перш за все, ми будемо робити те, що добре для Держави Ізраїль,
– підкреслив міністр.
Також посадовець зазначив, що еміграція сотень тисяч людей з Гази дозволить жителям прикордонної території повернутися додому й жити в безпеці, а ще захистить солдатів ЦАХАЛ.
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Що цьому передувало
- Міністр фінансів Безалель Смотріч і міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір напередодні виступили за добровільне переселенця палестинців з Сектора Гази. Мовляв, це забезпечить більшу безпеку Ізраїлю.
- У Держдепі різко відреагували. Зокрема, заявили, що США відкидають ці заяви ізраїльських міністрів. Назвали таку риторику безвідповідальною.
- Також зазначили, що уряд Ізраїлю, зокрема, прем'єр неодноразово заявляли, що такі заяви не відображають його політики. У Держдепі наголосили, що вони повинні негайно припинитися.
- "Ми чітко, послідовно та недвозначно заявили, що Газа є палестинською землею і залишатиметься палестинською землею, де ХАМАС не буде більше контролювати її майбутнє, а Ізраїлю не загрожуватимуть жодні терористичні угруповання", – заявили в Держдепі США.