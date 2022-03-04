Перешкоджав захисту від окупантів: на Харківщині голову громади підозрюють у держзраді

4 березня 2022 , 20:15
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Джерело:

телеграм ОГП

На Харківщині очільнику Южноградської громади повідомили про підозру у держзраді. Він вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.

Зокрема, чиновник перешкоджав озброєнню військових формувань для захисту міста від вторгнення російських окупантів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

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Правоохоронці обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Представник влади вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України,
– заявили в ОГП. 

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Автор: Тетяна Кійовська