Перешкоджав захисту від окупантів: на Харківщині голову громади підозрюють у держзраді
4 березня 2022 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм ОГП
На Харківщині очільнику Южноградської громади повідомили про підозру у держзраді. Він вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.
Зокрема, чиновник перешкоджав озброєнню військових формувань для захисту міста від вторгнення російських окупантів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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Правоохоронці обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Представник влади вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України,
– заявили в ОГП.
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