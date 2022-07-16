Детального аналізу ми не робили, – Малюська пояснив свої слова щодо Ахметова

У Мін'юсті заявили, що мільярдер Рінат Ахметов уже не відповідає двом критеріям визнання олігархом. Це трапилось після того, як він пішов із медіабізнесу, а його бізнес-партнер Вадим Новинський відмовився від депутатського мандату.

Сам міністр юстиції Денис Малюська пояснив цю свою заяву. Про це він розповів 24 каналу.

До теми В Ахметова подали до Нацради заяву про анулювання ліцензії

За його словами, медіа некоректно сформулювали його заяву та почали повідомляти, що Ахметов – не олігарх і Мін'юст перестав його таким вважати.

Важливо розуміти, що це не так. Детального аналізу щодо Ріната Леонідовича ми не робили,

– пояснив Малюська свою заяву.

І наголосив, що розуміння того, чи є він олігархом – набагато складніше. Однак можна точно констатувати, що є певні рухи до того, щоб позбутися кількох найочевидніших прив'язок до статусу олігарха. Це однозначно.

Мовиться про два чинники:

відмова від володіння медіаімперією;

відмова його партнера Новинського від мандата.

Є певні нюанси

Разом з тим Малюська додав, що це не означає, що немає інших політичних зв'язків чи іншого його впливу на медіа. Тому оцінити статус Ахметова зараз набагато складніше, ніж констатувати ці два вищезгадані елементи.

Ахметов оголосив про вихід з медіабізнесу

Олігарх і власник футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов 11 липня заявив про вихід з медійного бізнесу. Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні.

Так, "Медіа група Україна" олігарха і власника Шахтаря Ріната Ахметова подала до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення заяву щодо анулювання ліцензії телеканалів. Упродовж 15 днів Нацрада розгляне заяву.

Рішення Ахметова про вихід з медіабізнесу прокоментували в Офісі Президента. Зокрема, радник очільника ОП Михайло Подоляк назвав це прикладом того, що закон є одним для всіх.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що здивований рішенням Ахметова. Ткаченко пояснив, що такий крок не може не позначитися на українському медіаринку.

Ахметов уже не відповідає двом критеріям визнання олігархом: дивіться відео