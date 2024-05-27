На КПП у Рафаху сталася перестрілка між ізраїльськими та єгипетськими військовими
В понеділок, 27 травня, стало відомо, що ізраїльські та єгипетські сили "обмінялися" вогнем поблизу Рафаху. Під час перестрілки загинув солдат з єгипетської сторони.
В ЦАХАЛ заявили, що офіційні особи підтримують зв'язок з Єгиптом після "інциденту зі стріляниною" на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом.
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Деталі інциденту
В ЗМІ повідомляють, що сьогодні сталася перестрілка між ізраїльськими військами та єгипетськими силами поблизу прикордонного переходу "Рафах".
За даними медіа, в результаті інциденту загинув єгипетський військовий. Серед ізраїльських військових втрат немає.
У виданні The Jerusalem Post зазначили, що джерела в ЦАХАЛ заявили, що єгипетські солдати стріляли по ізраїльських солдатах, які відкрили вогонь у відповідь, про що повідомили у виданні Maariv.
В медіа зазначають, що в самому ж ЦАХАЛ заявили, що інцидент розслідують і ведуть діалог з єгиптянами.
Кілька годин тому на єгипетському кордоні стався інцидент зі стріляниною, (інцидент) розслідується, ведеться діалог з єгипетською стороною,
– кажуть військові.
Стрілянина між сторонами в січні: коротко
- Відомо, що 15 січня ввечері на кордоні між Ізраїлем і Єгиптом сталася стрілянина. Вогонь відкривали ізраїльські військові та озброєні люди.
- Надійшла ця інформація від пресслужби Армії оборони Ізраїлю. Кажуть, що кордону прибули близько 20 людей, серед яких були й озброєні. Сталося це поблизу населеного пункту Ніцана.
- Пізніше у ЦАХАЛ повідомили, що після інциденту у Ніцані, ізраїльська військовослужбовиця зазнала легкого поранення під час перестрілки. Її евакуювали до лікарні, щоб надати медичну допомогу.