На КПП у Рафаху сталася перестрілка між ізраїльськими та єгипетськими військовими

В понеділок, 27 травня, стало відомо, що ізраїльські та єгипетські сили "обмінялися" вогнем поблизу Рафаху. Під час перестрілки загинув солдат з єгипетської сторони.

В ЦАХАЛ заявили, що офіційні особи підтримують зв'язок з Єгиптом після "інциденту зі стріляниною" на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом.

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Деталі інциденту

В ЗМІ повідомляють, що сьогодні сталася перестрілка між ізраїльськими військами та єгипетськими силами поблизу прикордонного переходу "Рафах".

За даними медіа, в результаті інциденту загинув єгипетський військовий. Серед ізраїльських військових втрат немає.

У виданні The Jerusalem Post зазначили, що джерела в ЦАХАЛ заявили, що єгипетські солдати стріляли по ізраїльських солдатах, які відкрили вогонь у відповідь, про що повідомили у виданні Maariv.

В медіа зазначають, що в самому ж ЦАХАЛ заявили, що інцидент розслідують і ведуть діалог з єгиптянами.

Кілька годин тому на єгипетському кордоні стався інцидент зі стріляниною, (інцидент) розслідується, ведеться діалог з єгипетською стороною,

– кажуть військові.

Стрілянина між сторонами в січні: коротко