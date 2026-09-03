Медіа отримали відео з місця перестрілки між СБУ та ГУР у Києві

У Києві 2 вересня відбулася збройна сутичка між представниками ГУР та СБУ. Вони влаштували перестрілку на Березняках.

Виданню "Українська правда" вдалося отримати відео інциденту.

Як розвивалися події під час перестрілки між ГУР і СБУ?

У мережі 2 вересня з'явилася інформація про те, що представники ГУР і СБУ влаштували стрілянину у Дніпровському районі Києва.

Повідомлялося, що це пов'язано зі зникненням заступника РДК Степана Каплунова, про яке заявили раніше. На самому місці сутички перекривали дорогу.

Сутичка у Києві: дивіться відео УП

Пізніше на місце інциденту прибули слідчі ДБР та керівник спецпідрозділу СБУ "Альфа". За даними "Української правди", унаслідок сутички постраждали троє співробітників ГУР.

Як інцидент коментували у владі?

В офіційних заявах СБУ йшлося про те, що нібито вдалося запобігти замаху на російського опозиціонера. На випадок відреагували, зокрема, Кирило Буданов і Володимир Зеленський. Президент назвав перестрілку "ганебною". ДБР та Офіс Генпрокурора відразу взялися за розслідування всіх обставин інциденту.

Тим часом глава держави також підписав указ про звільнення начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова.

Зі слів самого заступника очільника РДК Каплунова стало відомо, що його, мовляв, викрали представники СБУ й тримали в кайданках 9 діб.