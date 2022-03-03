Пересядуть на вози: Škoda зупиняє свою діяльність на Росії

Все більше світових компаній покидають Росію після того, як крана віроломно напала на Україну. Серед них чимало автомобільних компаній. Тож невдовзі росіянам не буде на чому їздити.

Škoda Auto, яка входить до концерну Volkswagen AG, заявила про зупинку своєї діяльності на території Росії. Там основні виробничі потужності були зосереджені у місті Калуга.

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Таким чином Škoda стала ще одним автовиробником, який покинув Росію. До цього:

Ford зупинив випуск своїх автомобілів на заводі в Татарстані.

BMW припинив експорт транспортних засобів до Росії, а також зупинив збірку автомобілів на заводі в Калінінграді.

Honda і Mazda зупинили поставки своїх авто та мотоциклів до РФ.

General Motors і Harley-Davidson відмовилися від поставок в Росію.

Suzuki припинила завозити автомобілі та мотоцикли в Росію

MAN більше не експортуватиме туди свої вантажівки.

Daimler Truck зупиняє співпрацю із КАМАЗом.

Завод Hyundai у Санкт-Петербурзі призупинив роботу.

Про зупинення постачання автомобілів до Росії повідомили концерни, в які входять марки Mercedes, Citroen, Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo та інші.

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Вже в перші дні після російського вторгнення до України та накладених на РФ санкцій, експерти прогнозували, що ціни на нові автомобілі в самій Росії зростуть на 20% та вище. Причиною стало падіння курсу рубля.

Росія могла б сподіватися на власного виробника. От тільки в нього теж проблема. АвтоВАЗ призупинить складання автомобілів Lada на 4 дні у зв'язку з кризою поставок електронних компонентів.

Таким чином невдовзі в Росії не буде жодного нового автомобіля від провідних автовиробників.