Час перетину кордону з Польщею, Угорщиною і Словаччиною може збільшитися: яка причина

Під час перетину кордону України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною 7 березня можуть виникнути проблеми. Час на оформлення виїзду може зайняти більше часу, аніж зазвичай.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише 24 Канал. Проблеми під час перетину кордону можливі у період між 08:00 та 22:00.

Дивіться також Контрольована, але "дещо напружена", – ДПСУ про ситуацію біля кордону з Білоруссю

7 березня будуть оновлюватися інформаційні системи

Демченко повідомив, що, за інформацією партнерів від країн-партнерів з ЄС, 7 березня будуть оновлюватися інформаційні системи, які дозволяють забезпечувати прикордонний контроль.

Партнери попередили, що можуть виникати труднощі, однак це не обов'язково. "Це буде залежати від того, як проходить оновлення інформаційних систем", – сказав речник ДПСУ.

Відтак, Держприкордонслужба радить громадянам врахувати цю інформацію, за можливості уникнути перетину кордону або розуміти, що час оформлення може збільшитися.

Демченко повідомив, що партнери запевнили, що робитимуть все, щоб труднощі не виникали.

За наявною інформацією, як сказав речник ДПСУ, прикордонники Румунії проводили відповідні роботи вночі. Це зайняло кілька десятків хвилин, щоб подивитися, як оновлюються інформаційні системи.

Також Демченко закликав не панікувати, адже наразі пасажиропотік нижчий, аніж був у січні. Зокрема, у лютому пасажиропотік знизився на 14%. Наразі черг на виїзд з України немає.