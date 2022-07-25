Виїзд за кордон чоловіків, на утриманні яких є троє дітей: у ДПСУ відповіли на актуальні питання

Через воєнний стан в Україні та мобілізацію не всім чоловікам дозволений виїзд за кордон. Однак все ж існують певні винятки.

У ДПСУ зазначили, що українське законодавство передбачає таку категорію чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

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Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. Для перетину кордону на даній підставі необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Такими документами можуть бути:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей,

або свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю цих дітей та, відповідно, свідоцтва про народження цих дітей,

або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,

або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком,

або посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Також якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною (дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей). Підтверджуючими документами можуть бути рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ полковник Ігор Матвійчук акцентував, що у разі якщо вищевказані свідоцтва є у додатку "Дія", то їх також можна використовувати під час виїзду за кордон для підтвердження факту утримання трьох та більше дітей віком до 18 років.

Повістка – не означає мобілізацію

Міністр оборони Олексій Резніков раніше пояснив, що коли дають повістку, то мовиться не про мобілізацію. Адже дехто переїхав і не став на облік, хоча були зобов'язані це зробити за законом.

Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти в місцевий орган центру комплектації і показати документ. Так перевірять, чи людина на обліку, чи в резерві.

Вручення – це наведення ладу. Деякі представники центру комплектації поводяться за старим форматом. Я категорично заперечую ідею, коли за порушення чи ДТП вручали повістку. Такої дискредитації не повинно бути, – наголосив Резніков.

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