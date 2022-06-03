Перетнули повітряний простір: в Україну намагалися зайти 2 російські гелікоптери

Російська армія не припиняє здійснювати провокації у прикордонних районах України в Сумській області. У четвер, 2 червня, повітряний простір України перетнули два ворожі гелікоптери.

Окупанти обстріляли Миропілля

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" озвучив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє 24 канал.

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За його словами, 2 червня була спроба заходу на територію України двох гелікоптерів Росії. Проте українські захисники не дали ворожим вертольотам просунутися углиб території України.

Живицький розповів, що російські гелікоптери перетнули повітряний простір України та залетів на 500 метрів. Після цього українські захисники зупинили та розвернули їх назад.

На жаль, як сказав Живицький, російські гелікоптери не вдалося збити та приземлити на територію України. Водночас глава Сумської ОВА заявив, що російські вертольоти з кулеметів обстріляли Миропілля і повернулися на територію Росії.

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Сумська область потерпає від російських обстрілів

Збройні сили Росії у травні суттєво наростили кількість обстрілів по Сумщині та завдають ударів по області буквально щодня. Війська агресора стріляють з артилерії, мінометів, авіації та завдають ракетних ударів.

1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни обстріляли з артилерії місто Середина-Буда Шосткинського району. Також окупанти з літаків Су-35 вдарили по Білопіллю Сумської області.

Дмитро Живицький 1 червня інформував, що загарбники завдали удару по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі, випустивши з авіації щонайменше 6 ракет.

Обстріли продовжилися і вночі 2 червня. Близько опівночі російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Унаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

3 червня близько 5 ранку росіяни з декількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території між Чернігівською та Сумською областями. Ворог обстрілював Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120 мм.

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