Цьому громадянину Молдови 31 рік. Його затримали службовці Білгород-Дністровського прикордонного загону.

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Втратив орієнтир і заблукав

Інформацію про чужинця, який рухався в бік України, прикордонникам надали колеги із суміжної країни. Мандрівник сказав, що він не мав наміру їхати в Україну.

Мовляв, просто втратив орієнтир і заблукав. Його притягнули до адміністративної відповідальності й передали цю справу до суду.

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