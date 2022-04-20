Перевага Росії залишилася тільки у повітрі, – Фейгін

Міжнародні партнери України повідомили, що нададуть важку зброю для захисту від окупантів. Перевага Росії у війні залишилася лише у повітрі.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Росія має багато літаків. Однак якщо українська сторона отримає системи протиповітряної оборони, скористатися цією перевагою вона не зможе.

Перевага Москви зараз залишилася тільки у повітрі,

– зауважив правозахисник.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про те, що союзники надали Україні літаки. Насправді США відправили нашій державі лише запчастини та комплектуючі.

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