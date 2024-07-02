Це пріоритетний напрямок: чи можуть дрони замінити ракети

Дрони певною мірою можуть стати альтернативою ракетам. Але важливо пам'ятати, що в кожного з цих типів боєприпасів є своя ніша, тому бажано мати те й інше.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що "Шахеди" – це дешева далекобійна зброя, яка має переваги й недоліки. Проте для Росії вони стали серйозним козирем.

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Чи замінять дрони ракети

Країна-агресорка купує дрони великими партіями в Ірані. Це дешева далекобійна зброя, яка може змінювати маршрут. Її перевагами є вартість, масовість. Натомість недоліком можна назвати боєголовку, яка не відповідає всім вимогам, тому ураження багатьох об'єктів неможливе, а також велику ймовірність збиття, тривалість польоту.

Якби Україна мала великий арсенал крилатих, балістичних ракет великої дальності, то це теж стало б нашим ключовим козирем у протистоянні з Росією. Ба більше, не лише з погляду ураження конкретних об'єктів, а з погляду стримування агресора.

Якби в Росії знали, що в їхній об'єкт прилетить 50 ракет, то, можливо, вони б утримувалися від ударів по деяких об'єктах в Україні,

– зауважив Давид Шарп.

Тому попри всі переваги дронів, Україні бракує ракет, але цілком ймовірно робота над створенням і виробництвом українських далекобійних ракет ведеться. Це складне завдання, особливо в умовах війни.

"Але я припускаю, що українці в цьому плані просунулися вперед, і це точно пріоритетний напрямок. Все інше покаже тільки практика й реальне застосування цих ракет", – підсумував військовий оглядач.