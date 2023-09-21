Швеція передала Україні танки Stridsvagn 122: у чому їх переваги

Швеція передала Україні десять танків Stridsvagn 122 – це аналог Leopard 2. Техніка вже на території нашої держави.

У Збройних силах Швеції сьогодні, 21 вересня, повідомили, що 10 танків вже прибули в Україну разом з екіпажами, які пройшли навчання у Швеції.

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"Ми дали їм усе, що могли, хороший матеріал і хороші знання. Тепер ми бажаємо їм усього найкращого у звільненні своєї країни", – сказав начальник оперативного відділу штабу армії Матс Людвіг.

Інструктори стежать за успіхами ЗСУ

Зазначають, що танки перебувають в Україні "вже деякий час", а шведські інструктори стежать за успіхами їхніх екіпажів у соцмережах.

Рішення про передачу Україні десяти танків у Швеції ухвалили 24 лютого 2023 року.

Озброєння танка Stridsvagn 122 складається зі 120-мм гладкоствольної гармати, двох кулеметів калібру 7,62 мм і димових гранатометів. Екіпаж складається з чотирьох людей: командир, водій, навідник і заряджаючий.