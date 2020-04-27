Переваги, надані великим мережам, можна розцінювати як хабарі, – експерт

Ключовою вимогою підприємців України є рівні правила ведення бізнесу, гарантовані 42 статтею Конституції. Втім влада їх порушує. Великі мережі, фактично, монопольно отримують надприбутки за свою діяльність. Натомість мікропідприємець не може провадити таку діяльність, і зачинений на карантин.

Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів голова спілки захисту українських підприємців Сергій Доротич.

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Він додав, що важливою вимогою підприємців до влади є запровадження так званого мораторію на перевірки ключовими органами, навіть після карантину. За його словами, проблеми, які виникають у підприємців під час таких перевірок, це "постійна біда, хабарі і побори". Спільнота підприємців одностайна, що відновити контрольні перевірки можна тільки тоді, коли відбудуться справжні реформи в органах контролю.

Сергій Доротич зазначив, що всі вимоги напрацьовані рухом SaveFOP, який об'єднав понад 30 громадських організацій, що опікуються правами підприємців.

Основою руху SaveFOP є це скасування фіскалізації, нав’язаної мікропідприємництвам. "Коли можновладці розповідають, що це велике благо, яке поборить тінь, і буде забезпечувати захист прав споживачів, то це велика брехня і омана. Тому що У США взагалі не існує фіскалізації", – наголосив експерт.

Довідка. Фіскалізація передбачає, що всі розрахунки у сферах послуг та торгівлі повинні проводитися із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Ці норми, насамперед, стосуються інтернет-магазинів, а також і приватних підприємців, зайнятих у сфері послуг.

Сергій Доротич також відзначив, що податкова система США – найбільш ефективна і прогресивна для розвитку бізнес-ініціативи. Крім цього, рівень захисту прав споживачів в Україні теж не перебуває на вищому рівні.

Він назвав причини, чому працюють великі торговельні мережі, але, водночас, влада заборонила діяльність малого бізнесу:

Непрофесіоналізм; Корупція, яка пліч-о-пліч йде з державними інституціями. Зокрема, переваги, надані великим мережам, можна розцінювати як хабарі, що потрапили в різні кабінети. Відверта диверсія, спрямована на знищення України як держави.

Мікропідприємці – це капіляри економіки, які доставлюють товари споживачам. Знищення цієї доленосної кровоносної судини економіки України може завдати непоправного жаху для економіки і держави в цілому,

– пояснив Сергій Доротич.

Він зазначив, що всі бачать підвищення цін у торговельних мережах. Ці мережі проводять своєрідний диктат виробникам, навіть сільгосппродукції. Мікробізнес, який реалізовував продукцію на маленьких ринках чи у крамницях, завжди отримував її у вигляді передплати, і згодом це реалізовує.

За його словами, дрібний фермер, який випускає якісну продукцію, не може поставити її на полиці великих мереж. Причина – в тіньових оборудках, так званих офшорних схемах, які дозволяють, зокрема, і "вимивати" з держави податок на додану вартість.

"Лише половина з того, що стягується на ринку, надходить в держбюджет, а решта – компенсується. Ці схеми приваблюють великі мережі. На великому опті можна гратися в ці схеми і заробляти не тільки на реалізації агропромислової продукції, а й через різні схеми: виводу капіталів, компенсації податку на додану вартість", – прокоментував Сергій Доротич.

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Експерт визнав, що наразі ті заходи, вжиті спілкою захисту підприємців, є малоефективні. Фактично, скасовано єдиний соціальний внесок для самозайнятих осіб. При цьому закладено конфлікт всередині мікротрудового колективу: самозайнята особа, мікропідприємець, звільняється від ЄСВ, а його найняті працівники – ні.

Тобто, це ставить у патову ситуація мікропідприємця, який змушений звільняти тих працівників, яких колись запросив на роботу.

Що стосується кредитної програми, то уряд ніби заявив про так звані пільгові кредити , однак вивчивши механізм видачі цих кредитів, будь-хто свідомий констатує, що ці кредити будуть видаватися виключно в ручному режимі,

– відзначив Сергій Доротич.

Також експерт додав, що кредитні канікули не запровадили. Спілка підприємців України вимагає від влади скасування податків для тих, кому заборонено проводити діяльність в період карантину.

Він констатував, влада не почула ці пропозиції. Єдиний податок переклали на органи місцевого самоврядування, які не хочуть його знижувати, адже це їхні бюджети. Замість того, щоб прийняти на центральному рівні і надати компенсацію на місця.

"У Польщі працюють маленькі ринки, тому що там розуміють, що це конкуренція. Поки існує конкуренція між дрібним та великим бізнесом, є й природний інструмент стримування роздрібних цін. У нас немає іншої можливості, як впливати на ринок", – розповів Сергій Доротич.

Що відомо про відкриття продуктових ринків в Україні:

27 квітня президент схвалив розгляд цього питання на наступному засіданні уряду.

Також він запропонував встановити для ринків нові правила та дозволити їх відкрити.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків розглянуть вже в середу, 29 квітня. За його словами, це дозволить почати відкривати ринки вже до кінця поточного тижня.

Йдеться про можливе відкриття понад 280 критих продовольчих ринків. Ці заклади забезпечують продуктами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Разом із відкриттям ринків уряд пропонує встановити чіткі обмеження, які повинні не дозволити поширення коронавірусу, а також санкції за їхнє недотримання.

16 квітня постанову з рекомендаціями про заборону роботи ринків підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу