Люди застрягли на перевалі біля Східниці через потужний снігопад: відео

У ніч на 25 листопада західні області накрила негода. На перевалі між Львівською і Закарпатською областю через сильний снігопад застрягли люди. Станом на 00:20 повідомляють, що рух вдалося відновити.

Зимова казка наробила водіям чимало лиха. Зокрема, біля населеного пункту Східниця, де зупинився рух. Зокрема, повідомляли про те, що на підйомі зупинилась вантажівка. На місце інциденту оперативно прибула спецтехніка.

Зверніть увагу Хуртовини та снігопади: в Україні різко погіршиться погода

Згодом стало відомо, що кількість вантажівок, які змушені були зупинитися, зросла.

Біля Східниці зупинився рух: дивіться відео Ігоря Зінкевича

Журналіст Віталій Глагола повідомив про щонайменше одну ДТП.

Дорога – непридатна для безпечного проїзду. Точно відомо вже щонайменше про одну аварію – Skoda KodiaQ злетіла з дороги і перевернулась на бік,

– мовиться у повідомленні.

Даних про постраждалих, на щастя, немає.

Люди застрягли у сніговому заторі: дивіться відео

Згодом стало відомо, що рух вдалося відновити. Першими з місця зрушилися легкові автомобілі. Далі – дуже повільно та обережно – вантажівки.

Людей закликають без потреби не виходити з дому. Окрім того, рекомендують відкласти мандрівки. Зокрема, до Карпат. Якщо ж обставини змушують вас вирушити у дорогу, потрібно дотримуватися усіх правил безпеки.