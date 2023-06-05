У школі Луцька – скандал з переодяганням: мер міста видав абсурдну реакцію

Наприкінці травня одинадцятикласники вигадують різні челенджі з перевдяганням у школі, аби закарбувати останні яскраві шкільні дні у пам'яті. Так, у луцькій школі №24 дівчата одягли костюми, а хлопці – сукні.

Це дійство зафільмували самі школярі та опублікували у TikTok. Власне, цей ролик викликав резонанс у соцмережах.

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Як відреагував мер міста

Після розголосу події у Луцькій міській раді висловили незадоволення флешмобом. Цікаво, що мер Луцька Ігор Поліщук став ділити одяг на "чоловічий" та "жіночий". Ба більше, він назвав таку витівку "збоченням" та наголосив на бездіяльності дирекції школи.

Власне, доволі абсурдно виглядає те, що Поліщук обурився через факт переодягання хлопців. Натомість, за його логікою, дівчата теж мали б соромитись одягати костюми.

Крім того, мер додав, що якщо у Луцьку будуть подібні випадки, то договори з директором відповідних освітніх закладів розриватимуть.

Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг – це збочення. Якщо ще таке буде, то будемо розривати договори з директором. А ці піжамні вечірки, коли учні приходять в школу в піжамах, це що таке? Якби я так прийшов у школу, то мене б одразу викинули звідти,

– заявив Поліщук.

Складається таке враження, що мер Луцька досі ностальгує за пережитками радянщини, де усі учні мають виглядати однаково і не мають права на вираження своєї особистості.

Найбільш кумедним видається аргумент Поліщука, що Луцьк – це християнське місто, тому такі витівки не суміжні з його цінностями.

У школі проходив день гендерної рівності

Очільник департаменту освіти Віталій Бондар розповів, що відео вирвали з контексту. У той день у школі проходив день гендерної рівності, в рамках якого діти підтримували одне одного.

У луцькій школі хлопці переодяглися у сукні / Скриншоти

"Це йде з Європи, тоді був день гендерної рівності й відео вирвали з загального контексту, а дирекція це не проконтролювала", – наголосив Бондар.

Варто додати, що користувачі мережі писали лише позитивні коментарі під відео. Багато людей були в захваті від цієї ініціативи. Крім того, ідею з перевдяганнями підтримали і вчителі, і працівники школи.