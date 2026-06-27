Переведення в Армія+ без паперів: Міноборони запустило тестування нової послуги для військових

Міноборони та Генштаб ЗСУ запускають тестування нового механізму переведення військових через застосунок Армія+ у межах одного армійського корпусу. Мета ініціативи – спростити процедуру для військовослужбовців і водночас зберегти боєздатність підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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Що відомо про тестування нового механізму для військовослужбовців?

За словами Федорова, на першому етапі пілотний проєкт діятиме у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовці зможуть подавати рапорти через Армія+ для переведення між частинами, що входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу.

Подати заявку зможуть військові рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не займають офіцерських посад і не перебувають у статусі СЗЧ. Увесь процес відбуватиметься в цифровому форматі.

Через застосунок військові зможуть подати рапорт з електронним підписом, відстежувати статус його розгляду та отримувати фінальне рішення разом із поясненнями.

У Міноборони наголошують, що новий механізм передбачає чіткі обмеження: переведення можливі лише в межах одного оперативного корпусу, із визначеними термінами розгляду та щомісячними лімітами на кількість таких рішень. Це має дозволити зберегти стабільність підрозділів у бойових умовах.

Пілотний етап триватиме до 24 вересня. Після завершення тестування та аналізу результатів систему планують масштабувати на інші підрозділи Збройних сил України.

Також Федоров нагадав, що для військовослужбовців працює служба підтримки в застосунку Армія+ та безоплатна гаряча лінія Міноборони за номером 1519 для консультацій щодо умов переведення.

Нагадаємо, в Україні з 15 червня 2026 року почали діяти нові мотиваційні контракти для військовослужбовців Сил оборони, які передбачають чіткі строки служби, систему виплат і гарантоване право на відстрочку після завершення контракту. Рівень грошового забезпечення тепер залежить від типу служби, спеціальності та інтенсивності участі в бойових завданнях. Передбачено три основні типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.