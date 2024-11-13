Процес займає декілька хвилин: в Міноборони пояснили нові правила переведення військових

Міноборони впровадило нові правила переведення військовослужбовців між підрозділами. Тепер військові можуть подавати рапорти через цифрову платформу Армія+.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в етері телемарафону.

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Що відомо про нові правила переведення військових

За словами Черногоренко, тепер рапорт про переведення військовослужбовців між підрозділами можна подати у цифровому вигляді, а сам процес займає всього декілька хвилин.

Вона також розповіла про категорії військових, які можуть скористатися новою функцією.

Це військовослужбовці, які переводяться з тилових частин у бойові. Далі з бойових частин до бойових. Та з бойових до тилових, якщо є висновок ВЛК, якщо особа не займає у своєму підрозділі посаду, яка відповідає висновку ВЛК,

– пояснила Черногоренко.

За словами Чорногоренко, кожен військовослужбовець, який подає рапорт через застосунок "Армія+", може розраховувати на розгляд його заявки протягом 72 годин. Військовий отримає відповідь протягом цього часу, а в разі відмови йому буде надано чітке пояснення причин такого рішення.

"У чому перевага, що зараз є прямий зв'язок між військовослужбовцем підрозділу і кадровим центром ЗСУ. Є пряме звернення саме до кадрового центру. У більшості випадків, дозволу командирів не потрібні. Якщо це погодження потрібне, то кадровий центр сам направляє на погодження цей рапорт і вирішує це питання в інтересах військовослужбовця", – зазначила заступниця міністра.