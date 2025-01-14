Військові льотчики та їхні рідні масово повідомляють про переведення особового складу в піхоту

До військових частин Повітряних сил ЗСУ 12 січня надійшли телеграми про масове переведення великої кількості особового складу у піхотні підрозділи. Переважно під переведення потрапляють авіаційні техніки.

Про те, що авіаційний особовий склад переводять у піхоту також підтверджують військові льотчики та їхні рідні. Що кажуть військові та що взагалі відбувається з переведенням з Повітряних сил у піхотні підрозділи – розбирався 24 Канал.

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Військові масово кажуть про переведення авіаційників у піхоту

Сержант Віталій Горжевський, який має позивний "Барт" написав у фейсбуці допис, що до 114 бригади Повітряних сил надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що частина залишиться без технічного персоналу, який обслуговує винищувачі типу МіГ-29.

Раніше з бригади забрали 250 осіб, зараз планують ще 218. Це означає, що обслуговувати авіаційну техніку буде нікому.

Авіатехніки звернулися про допомогу до суспільства, адже втрата технічного персоналу може не лише підірвати бойову готовність Повітряних Сил, а й поставити під загрозу безпеку країни.

Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговчого персоналу це просто неможливо. І якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації,

– наголосили авіатехніки.

Старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов розповів у коментарі виданню "Галка", що особовий склад забирають і з керівництва, і з персоналу.

За словами військового, після останнього скорочення та кількість людей особового складу, яка залишилася, не зможе обслуговувати всю кількість літаків, що є у бригаді.

Відео зі зверненням авіатехніків зі 114 бригади Повітряних сил також поширив у своєму інстаграмі й український льотчик Karaya.

Військові зі 114 бригади звертаються до громадськості через ситуацію з переведенням авіатехніків у піхоту: дивіться відео

Військовослужбовець та автор сторінки у соцмережі Х "Невпинний реаліст" також розповів, що третину його бригади ППО переводять в піхотні підрозділи. Він теж є в цьому списку.

"Деякі МВГ (мобільно-вогневі групи – 24 Канал) залишаються повністю без людей. Як тепер екосистемі ППО впоратися з покладеними завданнями, я не знаю", – зазначив він.

Військовий також наголосив, що найгірше в переведенні не сам факт, а те що переводять просто кількість. Тобто ніхто не дивився на посаду, на досвід чи вміння людини.

"Невпинний реаліст" зазначив, що це було не перше переведення у бригаді, а рапорти, які подавалися вищому командуванню, він не знає, чи надходили.

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко з посиланням на власні джерела також підкреслив, що переведення стосуються вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад, операторів РЛС, навчання яких займає дуже тривалий час.

Через це у Повітряних силах десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як небоєготові, бо просто не буде кому обслуговувати.

Через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракет і дронів погіршиться у рази,

– зазначив Сергій Стерненко.

Рішення про переведення авіатехніків у піхоту український волонтер пояснив браком особового складу на лінії бойового зіткнення.

До чого може призвести переведення військових з ПС у піхоту

Як повідомили рідні військових 24 Каналу, Повітряні сили вкотре масово відправляють особовий склад у піхоту, через що у більшості мобільно-вогневих групах просто не вистачатиме людей. У списки потрапили також і контрактники із військово-обліковими спеціальностями, які не так просто замінили новими мобілізованими.

Наразі, за даними рідних військових, критична ситуація склалася у 1 Галицько-Волинській бригаді. Там третину бригади переводять у піхоту, без пояснень куди.

Наказ від Головнокомандувача ЗСУ надійшов у рекордний час 12 січня та даний час на його виконання – 2 дні, рекорд, аби ніхто з нічого не встиг змінити,

– зазначили рідні захисників.

Важливо зазначити, що раніше вже були схожі списки. Так в одній конкретній роті поїхало 11 людей, один з яких вже загинув, троє зазнали поранення під час першого ж бойового виходу. Тоді наказ мав дію виконання тиждень, зараз – 2 дні та значно більша кількість військовослужбовців.

"Командування Повітряних Сил, ні бригада, ні батальйон, ні рота не мають на це впливу, вони мають виконати наказ, безпосередні командири безсилі, хоча в них забирають фахівців, які виявляли або знищували ворожі цілі", – наголосили родичі військових.

Зараз у ці списки включені також і контрактники, які підписали їх під час дії воєнного стану та прийшли у конкретну бригаду, щоб виконувати конкретну роботу.

Водночас обізнані з ситуацією люди переконують, що бойове злагодження під час попадання у Сухопутні війська відсутні. Адже в навчальні центри нікого не направляють, цих військових може забрати бригада з найбільшими втратами, з проблемним командиром, що робить це "квитком в один кінець".

Зрештою таке масове переведення може призвести до величезної катастрофи та до того, що не буде кому під час масованої атаки виявити ціль та знищити її.

Окрім того, рідні військових переконують, що Повітряні Сили мало кого отримують із мобілізованих людей та загалом не є заповненими настільки, наскільки Сухопутні війська.

Один із військовослужбовців також розповів 24 Каналу, що їх зібрали на шикування, а потім довели про кількість людей, яка має бути переведена. Це означає що на РЛС залишиться одна людина, а більшість МВГ просто розформують, бо немає людей.