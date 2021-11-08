"Найнебезпечніше місце": влада Грузії пояснила, куди відвезли Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі терміново забрали з в'язниці у Руставі на гелікоптері. Грузинська влада пояснила, що ув'язненого політика доставили у тюремну лікарню в Тбілісі.

Відповідною інформацією поділилися у пенітенціарній службі Грузії. Кохана політика, українська нардепка Єлизавета Ясько, називає цю лікарню "найнебезпечнішим для нього місцем".

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Саакашвілі – у Глданській в'язниці

У заяві пенітенціарної служби відзначили, що Саакашвілі перевезли, "аби уникнути погіршення стану здоров'я та у зв'язку з небезпекою, що зросла". Тепер він перебуває у лікарні Глданської в'язниці. На це вже відреагувала "слуга народу" Єлизавета Ясько, з якою політик перебуває у романтичних стосунках.

Попри заяви консиліуму лікарів, грузинського та українського обмудсменів, позиції України, його перевели в найнебезпечніше місце для його життя – Глдані,

– наголосила вона.

Українська омбудсменка Людмила Денісова пояснила, чому це місце може бути небезпечним. В ефірі одного з українських телеканалів вона зауважила, що там утримуються люди, які потрапили за ґрати ще за його президенства. Тож є загроза, що вони можуть влаштувати над ним розправу.

Скандал у Глданській тюрмі

У 2012 році, коли президентом ще був Саакашвілі, навколо цієї в'язниці спалахнув скандал через тортури і зґвалтування ув'язнених. Шокуючі кадри знущань охоронців оприлюднила журналістка Ірма Інашвілі. Це призвело до масштабних мітингів у Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інших містах. Влада визнала та засудила тортури, але звинуватила опозицію у підкупі співробітників в'язниці. У тодішньому МВС заявили, що тюремні працівники записали відео через домовленість з ув'язненим Тамазом Тамазашвілі. Це колишній поліцейський, якого кинула за ґрати через незаконне зберігання зброї. У "Грузинській мрії", яка тоді була в опозиції, а зараз – при владі, називали його політв'язнем.

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