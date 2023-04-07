Пліснява, грибок, сморід: в омбудсмена взялися за перевірку приміщень для переселенців на Волині

У Волинській області подекуди внутрішньо переміщені люди живуть в жахливих умовах. Адже їм надали старі приміщення, які потребують капітального ремонту.

Причому в жодному з перевірених будинків немає можливостей для пересування людей з інвалідністю. Їх на візках по сходах допомагають носити інші мешканці.

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Переміщені люди на Волині подекуди живуть в жахливих умовах

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що працівники Офісу Омбудсмана разом з представниками благодійного фонду "Право на захист" почали моніторити умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Волинській області.

Тільки протягом першого дня відвідали 5 місць поселення внутрішньо переміщених осіб:

садочок "Сонечко" Цуманської селищної ради;

колишню будівлю Олицької міської лікарні;

хостел у селі Липини;

гуртожиток Рожищенського фахового коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького;

помешкання церкви "Фіміам".

Дмитро Лубінець пояснив, що подекуди адміністрація закладів та місцева влада намагаються покращити людям умови життя, проте окреме житло – у вкрай незадовільному стані.

Так, у кожній кімнаті хостела, де мешкають 11 внутрішньо переміщених осіб, та в місцях загального користування – пліснява й грибок, у будівлі – сморід: через погану каналізацію випаровуються стічні води,

– розповів Лубінець.

Він пояснив, що з мешканців ще й беруть гроші за оренду такого житла. Натомість на їхні скарги не реагують.



Переселенці живуть в жахливих умовах на Волині / Фото з телеграму Дмитра Лубінця

Окрім того, в гуртожитку у поганому стані дах. Тож під час зливи кімнати на другому поверсі підтоплює. Через це там надмірна вологість.

На жаль, людям з інвалідність, які потребують соціального супроводу, не дають допомогу по догляду.

Під час моніторингу людей анонімно опитали. Їм дали практичні рекомендації, як вони можуть реалізувати свої права. Лубінець запевнив, що контролюватиме це питання.

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