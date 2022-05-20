Перевіряють навіть дитячі планшети: окупанти влаштовують справжній терор на в'їздах до Криму

Російські ФСБшники значно посилили контроль на пунктах пропуску до окупованого Криму, аби "не пропускати диверсантів". Найбільший терор спецслужбісти влаштовують українцям на Чонгарі.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, через те, що у Криму значно посилилися антиросійські настрої, окупанти почали посилено перевіряти всіх, хто в'їжджає до захопленого півострова. Здебільшого це стосується українців, які намагаються виїхати з Херсонщини та Запорізької області.

Дивіться також У Кремлі шоковані проукраїнськими настроями в Криму та збираються посилити репресії

Крім того, посилити контроль загарбникам наказали у Москві, аби зменшити потік людей, що хочуть через Крим та територію Росії виїхати до Європи або до вільних територій України.

Можуть відновлювати видалені файли у Viber

Тотальні перевірки загарбники впровадили під приводом "боротьби з диверсантами", хоча насправді метою росіян є просто терор населення.

Під час проходження українцями контролю ФСБшники відбирають у людей всі технічні засоби, включаючи дитячі телефони та планшети.

Ноутбуки, смартфони та інші гаджети підключають до комп'ютерів зі спеціалізованим програмним забезпеченням – аби передивитися історію листування, фото та відео.

Російські нелюди мають змогу відновлювати видалені файли та листування за тривалий період. Особливо це стосується переписок у Viber та СМС, тому ретельно вивчають кожен гаджет.

Окупанти шукають дані про переміщення російської техніки, намагаються зрозуміти, чи передавала та чи інша людина інформацію українським захисникам.

Особливу процедуру перевірки російські окупанти розробили для всіх чоловіків призовного віку. Кадрові офіцери спецслужби країни-агресорки допитують українців та намагаються вибити з них зізнання в участі у бойових діях проти Росії. Якщо на пунктах пропуску окупанти зацікавилися кимось, на місце викликають співробітників ФСБ з Криму, які забирають підозрілих громадян на "посилену перевірку".

На самому півострові українців катують, що росіяни називають "проведенням роз'яснювальної бесіди". Подальша доля багатьох українців, яких затримали на пунктах пропуску до Криму, на жаль, невідома.

Подібна тактика росіян обумовлена не тільки бажанням убезпечити себе від ймовірних бунтів чи диверсій у Криму. Загарбники створюють на тимчасово підконтрольній ним території атмосферу терору, аби цивільні їх боялися. Крім того, росіянам треба, аби на Херсонщині та Запоріжжі залишалося якомога більше цивільних – у вигляді живого щита. Саме через це загарбники обстрілюють автівки з людьми, які намагаються виїхати у бік Миколаєва. Через це залякують всіх, хто хоче дістатися до Криму.

Як допомагати Україні, але уникнути уваги ФСБ

Людям, які опинилися на тимчасово окупованій території, та можуть допомогти Україні в боротьбі з ворогом, спеціалісти радять не користуватися будь-яким російським сервісом чи месенджером, а також встановити на всі застосунки подвійну авторизацію.

А от для спілкування з рідними на тематику війни чи використання спеціалізованих ботів для повідомлень про ворога бажано використовувати окремі смартфони. Які можна без жалю знищити чи викинути у випадку виїзду на підконтрольну Україні чи Росії територію. І, звісно ж, треба забути про СМС чи телефонні дзвінки як такі – виключно Whatsapp або Signal.

Звісно ж, після кожного використання додаткового смартфона за його призначенням треба ретельно видаляти всю компрометуючу інформацію, адже у захоплених окупантами містах ніколи не можна виключати можливість обшуку.