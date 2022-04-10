Перевіряють спеціалісти з безпеки, – Салліван про повернення американських дипломатів до Києва
Джерело:CBS News
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував можливість повернення американських дипломатів до столиці України – Києва.
Журналістка підкреслила, що європейські лідери приїжджають до Києва, вони повертають дипломатів та відкривають посольства.
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Радник президента США з національної безпеки додав, що вони нарощують ресурси, зброю, військову техніку й дипломатичні ресурси для підтримки українців. Зокрема, він згадав, що президент США Джозеф Байден минулого тижня ініціював вигнання Росії з Ради з прав людини в ООН, об’єднавши світ для цього.
Він наголосив, що Штати відіграють провідну роль в організації та доставленні не лише власних військових поставок, а й постачання союзників і партнерів. Тож ми продовжуватимемо це робити, поки вони працюють над поверненням їхніх дипломатів до України.
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