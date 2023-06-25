"Нікого не ображали, нічого не ламали": у держдумі не мають претензій до вагнерівців

У Росії проводять масові курси перевзування на льоту. Адже після захоплення Ростова Пригожина влада називала зрадником, а тепер виправдовує його найманців.

У російській держдумі заявляють, що до вагнерівці нікого не ображали, пишуть росЗМІ. Водночас уже міркують над тим, як врегулювати діяльність ПВК, передає 24 Канал. Нагадаємо, що на офіційному рівні приватні військові компанії у Росії буцімто заборонені.

Читайте також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії

До вагнерівців претензій нема

За словами глави комітету держдуми з оборони Андрія Картаполова, у Ростові вагнерівці буцімто "нічого поганого не робили". Ба більше, буцімто "виконували накази свого командування".

Вони нікого не ображали, нічого не ламали. До них немає жодних претензій ні в кого – ні у жителів Ростова, ні у військовослужбовців Південного військового округу, ні у правоохоронних органів. Тому які до них питання? До них жодних претензій немає,

– каже Картаполов.

Себто 15 ліквідованих російських військових, знищені щонайменше 6 вертольотів і один літак – це ніщо. Людей же ніхто з вагнерівців буцімто не скривдив. У Картаполова, очевидно, стокгольмський синдром. Якщо ж серйозно, то нам не варто дивуватися. Просто до Москви Пригожин не дійшов, то і він не встиг добряче хвилюватися через це.

Зеків-убивць виправдовують з усіх сил

Чиновник також прокоментував, чи можуть заборонити ПВК "Вагнера". За новою методичкою, він з усіх сил зливав Пригожина та навіть цитував Сталіна. Мовляв, "діти за батьків не відповідають". Тобто вбивць, які сиділи у в'язниці, він назвав дітьми. Це порівняння на жодну голову не налазить.

Натомість він вважає, що російське міноборони та генштаб повинні поміркувати над тим, як використати потенціал вагнерівців. Щоб їх можна було використовувати "максимально, але в мирних цілях".

Треба, напевно, змінити керівництво. Поставити туди когось, хто буде більш лояльним...

– каже Картаполов.

Очевидно, він мав на увазі, що він має бути лояльним до російської влади. Так-так, Пригожин же останнім часом критикував як Шойгу, так і Герасимова.

Що чекає на ПВК "Вагнера"

За словами депутата, наразі до кінця не визначена доля ПВК "Вагнера". На його думку, необхідно буде розібратися з низкою питань:

Що з нею буде?

Які залишаться підрозділи?

Чи залишаться вони взагалі?

Як вони будуть називатися?

Кому будуть підпорядковуватися?

Адже крім тих підрозділів, які перебувають у зоні "спецоперації", є багато співробітників цієї ПВК в інших місцях,

– зазначив Картаполов.

Зауважимо, що Пригожин після заяви про згортання заколоту, мав вирушити до Білорусі. Цікаво, що з ним відсутній зв'язок. Достеменно невідомо, що зі зрадником. Не виключено, що з ним уже встигли поквитатися.