У мережі показали бої з вагнерівцями під Ростовом: Пригожин заявив про збиття вертольота

Збройний заколот Пригожина набирає обертів. Зранку під Ростовом були бої, а самі вагнерівці відзвітували про збиття російського вертольота.

Про ситуацію поблизу російського міста розповіли низка росЗМІ, передає 24 Канал. Вони також публікували відео, на яких можна було побачити стрілянину під Ростовом-на-Дону.

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Штурмовиків "Вагнера" обстріляли

Пригожин розповів, що на Московській трасі вертольоти обстріляли один зі штурмових загонів ПВК "Вагнера". За його словами, найманці не постраждали. Чого не скажеш про вертоліт, який знищили, після чого він продовжив горіти у лісосмузі.

Я ще раз усіх попереджаю: ми сприйматимемо як загрозу та знищуватимемо все навколо. Нас не зможуть знищити. У нас є цілі. Ми готові померти, всі 25 тисяч, а після цього ще 25 тисяч,

– зазначив Пригожин.

Він пафосно заявив, що його найманці буцімто помирають за батьківщину та росіян. Мовляв, вони звільнятимуть населення від тих, хто "б'є по мирному населенню". За словами Пригожина, один з пілотів ФСБ свій виліт виконувати відмовився, як і бити по цивільних.

Бойові дії точилися під Ростовом

Також користувачі мережі ширили ролик. На ньому буцімто можна бачити бій між вагнерівцями та військом Росії. Чути як постріл, так і звук вертольота.

Під Ростовом лунали постріли: дивіться відео

Ще один ролик дозволяє побачити, ймовірно, бої на околицях Ростова. У цьому випадку не лише чути звуки, а й видно самі постріли та те, спалахнула пожежа.

Мешканців налякала перестрілка під Ростовом: дивіться відео

Зауважимо, що росіяни бідкаються, що мешканці Ростова бачать біля штабу Південного військового округу вагнерівців. Там вони перебували зі своїми танками, бронемашинами. Та й самі найманці були озброєними.

Невдовзі з'явилися кадри, як ПВК "Вагнера" прибула до штабу міноборони Росії у Ростові-на-Дону. Пригожин вимагає зустрічі з Шойгу та начальником генштабу. Якщо ж їх не буде, погрожує ватажок бойовиків, – він блокуватиме Ростов і піде на Москву.

На ролику можна побачити, як він розмовляє із заступниками міністра оборони та начальника генштабу. Пригожин навіть побідкався, що начальник генштабу з Ростова втік, коли дізнався, що до будівлі підходять найманці "Вагнера".