"Він та його посіпаки вбивали своїх": як легіон "Свобода Росії" реагує на шоу Пригожина

Євгеній Пригожин анонсував, що 25 тисяч вагнерівців готові йти до влади "розбиратися". Водночас у "Свободі Росії" нагадали, що ватажок вагнерівців – вихідець з путінської номенклатури.

Пригожин каже, що російські військові начебто вдарили по вагнерівцях. У мережі навіть демонструють "кадри з місця інциденту". Хоча аналітики вже звернули увагу, що відео виглядає як постанова.

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Що кажуть у "Свободі Росії"

У "Свободі Росії" заявили, що Пригожин вирішив: настав його час зіграти власну гру, а "оркестр" – завжди напоготові. "Кухар Путіна" має великі політичні амбіції.

Ми знаємо, що якщо він почне збройний заколот, то з великою ймовірністю здобуде успіх. Але також ми пам'ятаємо, як він та його посібники відрізали голови людям, убивали своїх людей молотком, цинічно знімаючи це на відео, та знущалися з беззбройних. Не варто приписувати йому військову честь та доблесть, яких немає,

– мовиться у повідомленні.

У "Свободі Росії" наголосили, що сучасна Росія – шакали, які рвуть одне одного. Легіон наголосив, що потрібно зруйнувати систему як путінську, так і пригожинську.