Військова техніка прямує до Москви: з'явилося відео танків у Липецькій області

Пригожин і його збройне повстання не зупиняються ані на мить. Його найманці осіли у Ростові та Воронежі. Тепер ще й відомо, що вагнерівці рухаються Липецькою областю.

Це свідчить лише про одне: найманці ПВК "Вагнера" продовжують свій рух на Москву. Причому їде на столицю серйозна техніка, зокрема танки.

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Колона техніки рухається на Москву

Згідно з наявними даними, техніка вагнерівців рухається трасою М4. Танки та інші військові машини на причепах їдуть до Москви. На кадрах, викладених у мережу, можна побачити відразу кілька танків. Ця колона пересувалася Липецькою областю, яка ще ближче до російської столиці.

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Колона вагнерівців рухається на Москву: дивіться відео

Власне, у цьому матеріалі ми розповідали про міста, в які увійшли вагнерівці. Нас цікавило, наскільки вони далеко від Москви. От Воронеж, який розташований південніше Липецька, від столиці віддаляє якихось 500 кілометрів.

Пригожин оголосив громадянську війну

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин оголосив збройне повстання Шойгу. Він також заявляв, що піде до Москви зі своїми найманцями, щоб змінити військове керівництво Росії.

Уже близько 11:30 24 червня пресслужба ПВК "Вагнера" офіційно визнала, що розпочалася громадянська війна.

У Воронезькій області атаковано одну з колон ПВК "Вагнер". Також працює авіація, застосовують чавун. Громадянська війна офіційно розпочалася,

– йдеться у повідомленні.

Передувало всьому цьому бідкання з боку Пригожина. Він скаржився, що російські військові буцімто атакували тилові позиції вагнерівців. І що зробили це за вказівкою з Кремля.

Тож він попередив, що близько 25 тисяч його найманців візьмуть участь у поході задля зміни військового командування Росії.

Цікаво, що Путін не відразу ж відреагував на заворушення всередині Росії. Ввечері 23 червня Пєсков заявляв, що президент знає про ситуацію. А сам глава держави звернувся до росіян лише зранку наступного дня.

У своєму відеозверненні Путін знову вдарився в історію. Водночас він бідкався на життя у "важкі часи", коли "проти нас Захід". І тут ще й ножа в спину встромляють "особи", які ставлять особисті амбіції вище.