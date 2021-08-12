Перевозили в таксі: в Єгипті кобра вбила 5 людей

Четверо пасажирів і таксист загинули у Єгипті. В авто перебувала отруйна кобра, яка атакувала водія.

Гучний випадок трапився ще 26 червня 2021 року. Втім, лише зараз ЗМІ оприлюднили деталі трагедії та хід розслідування.

Важливо В Егейському морі затонуло туристичне судно: почали масштабну рятувальну операцію

Кобра в таксі

Водій забрав пасажирів із парковки у Олександрії і віз до містечка Кафр-ель-Шейха. Таксиста його діловий партнер попросив перевезти кобру у багажнику. Її нещодавно купили, і як повідомляють медіа, змію мали використовувати у "чаклунстві і магії". Чоловік запевнив, що із твариною все буде гаразд і вона надійно закріплена.

Раптова змія вибралася із клітки і поповзла килимками до водія. Вона накинулася на чоловіка та вкусила його. Через це авто в'їхало у бетонну огорожу, в аварії загинули усі 4 пасажири.



Водій, який перевозив кобру / Фото з youm7.com

Змію вбили очевидці

Кобра намагалася втекти, коли авто спинилося. Проте її помітили перехожі і вбили. Яки водій не загинув у цій трагедії, то він би став ключовим підозрюваним у ДТП. У матеріалах розслідування зазначається, що він усвідомлював небезпеку, яку може нести кобра в авто.