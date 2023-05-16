Вслід за Литвою та Польщею: у Латвії теж хочуть перейменувати Калінінград
Експертна мовна комісія Латвії рекомендувала перейменувати російський Калінінград. Комісія запропонувала вживати історичну балтійську або германську назву міста.
Відповідне оголошення комісія розмістила 15 травня. На цю пропозицію вже відреагували у Литві та Польщі.
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Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву, – мовиться у тексті.
Глава МЗС Латвії вже прокоментував рішення комісії короткою фразою "Отже, Караляучі".
Реакція Литви та Польщі
9 травня у Польщі офіційно змінили назви міста Калінінград та Калінінградської області Росії, яка територіально відірвана від держави-агресорки та розташовується у Європі. Комісія стандартизації географічних найменувань за межами Польщі винесла рішення офіційно затвердити та змінити назви міста та області. Територіям повернули традиційне найменування Крулевець.
Як зазначили у Міністерстві розвитку та технологій Польщі, таким чином держава повертається до традиційних назв, які пов'язані з історією та культурною спадщиною. А натомість відкидає штучне найменування, яке "не пов'язане ні із самим містом, ні з регіоном".
У Литві також сказали, що чинна назва належить до російського наративу та виникла під час агресивних дій Радянського Союзу у часи Другої світової війни, то місто необхідно перейменувати. Ба більше, вони запропонували змінити назву не лише Калінінграду, а й Калінінградської області, замінивши їх на Каралючюс.
У Кремлі добряче підгоріло
Колишній російський президент Дмітрій Медведєв назвав поляків "русофобами", а також поскаржився на те, що вони хочуть усіх навчити історії. Це зачепило країну-агресорку, адже саме Росія, на їхню думку, має монополію на вигадування історії.
Колишній голова країни-агресорки не втримався від псевдоісторичних маніпуляцій та погроз і цього разу. Він вважає, що не повинно бути ніякої Польщі, а замість неї має існувати територія з іншою назвою: Герцогство Варшавське, або Королівство Польське у складі Російської Федерації. Як ми бачимо імперські кровожерливі погляди у Медведєва йдуть далі території України.Довідка. Калінінград – місто у Росії, адміністративний центр Калінінградської області. Колишня столиця Східної Пруссії, анексована СРСР.