Експертна мовна комісія Латвії рекомендувала перейменувати російський Калінінград. Комісія запропонувала вживати історичну балтійську або германську назву міста.

Відповідне оголошення комісія розмістила 15 травня. На цю пропозицію вже відреагували у Литві та Польщі.

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Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву, – мовиться у тексті.

Глава МЗС Латвії вже прокоментував рішення комісії короткою фразою "Отже, Караляучі".

Реакція Литви та Польщі

9 травня у Польщі офіційно змінили назви міста Калінінград та Калінінградської області Росії, яка територіально відірвана від держави-агресорки та розташовується у Європі. Комісія стандартизації географічних найменувань за межами Польщі винесла рішення офіційно затвердити та змінити назви міста та області. Територіям повернули традиційне найменування Крулевець.

Як зазначили у Міністерстві розвитку та технологій Польщі, таким чином держава повертається до традиційних назв, які пов'язані з історією та культурною спадщиною. А натомість відкидає штучне найменування, яке "не пов'язане ні із самим містом, ні з регіоном".

У Литві також сказали, що чинна назва належить до російського наративу та виникла під час агресивних дій Радянського Союзу у часи Другої світової війни, то місто необхідно перейменувати. Ба більше, вони запропонували змінити назву не лише Калінінграду, а й Калінінградської області, замінивши їх на Каралючюс.

У Кремлі добряче підгоріло

Колишній російський президент Дмітрій Медведєв назвав поляків "русофобами", а також поскаржився на те, що вони хочуть усіх навчити історії. Це зачепило країну-агресорку, адже саме Росія, на їхню думку, має монополію на вигадування історії.

Колишній голова країни-агресорки не втримався від псевдоісторичних маніпуляцій та погроз і цього разу. Він вважає, що не повинно бути ніякої Польщі, а замість неї має існувати територія з іншою назвою: Герцогство Варшавське, або Королівство Польське у складі Російської Федерації. Як ми бачимо імперські кровожерливі погляди у Медведєва йдуть далі території України.

Калінінград – місто у Росії, адміністративний центр Калінінградської області. Колишня столиця Східної Пруссії, анексована СРСР.