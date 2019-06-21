Перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження

У Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження через рішення депутатів міської ради повернути проспекту Петра Григоренка назву маршала Жукова, яка була до декомунізації.

Відповідне звернення до поліції надійшло від депутата Харківської міської ради, чиє ім’я правоохоронці не називають.

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Він вважає, що в діях депутатів та чиновників міськради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного із "поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів". Це виразилось у підтриманні петиції про повернення первинної назви проспекту маршала Жукова, розміщеної на офіційному сайті Харківської міської ради.

Натомість місцеві депутати наполягають, що таким чином відновлюють історичну справедливість, бо Жуков звільняв Харків від німецької окупації. А патріотичні активісти ж називають його кривавим катом і вбивцею тисяч українців.

Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Однак, його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".





Маршал Георгій Жуков



Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.



Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.