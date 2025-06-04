"До цього ще далеко": глава МАГАТЕ про можливий перезапуск ЗАЕС росіянами

Росія не зможе найближчим часом перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Глава МАГАТЕ прокоментував спроби агресора під’єднати станцію до російської енергосистеми.

Є кілька причин, через які окупантам не вдасться запустити Запорізьку АЕС найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Росія планує під'єднати ЗАЕС до власної енергосистеми: чи реальні такі плани

До перезапуску ЗАЕС ще далеко

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, на тлі спроб під'єднати ЗАЕС до російської мережі, назвав декілька причин, чому запуск станції неможливий найближчим часом.

За словами Гроссі, для запуску електростанції необхідно прокачати воду з Дніпра. Крім того, обладнання має пройти ретельну перевірку, адже воно не працює вже три роки.

Ми не перебуваємо в ситуації, коли перезапуск станції є неминучим. Навпаки – до цього ще далеко. Це потребуватиме чимало часу,

– сказав глава МАГАТЕ.

Напередодні Гроссі підтвердив, що Росія "ніколи не приховувала" наміру перезапустити ЗАЕС. Таку заяву оприлюднили через тиждень після публікації Greenpeace супутникових знімків, на яких зафіксовано будівництво електромереж на захід від Бердянська в Запорізькій області та на північ від Маріуполя, що на південному сході України.

Раніше повідомлялось, що Росія активно готується до перезапуску Запорізької АЕС, що підтверджується технічними підготовками. Зокрема, вони модернізують інфраструктуру та прокладають нові ЛЕП. Тоді українські фахівці повідомляли про технічну можливість запуску щонайменше одного реактора, якщо підключення до мережі вже здійснене.