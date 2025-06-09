У Росії заявили про перезапуск Запорізької АЕС: чому безпечна експлуатація неможлива

Напередодні в Росії заявили про початок будівництва помпової станції для забезпечення водопостачання при перезапуску Запорізької АЕС. Однак окупанти не можуть гарантувати безпечну експлуатацію об'єкта.

Цим країна-агресорка намагається шантажувати міжнародну спільноту. Так вважає перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко, передає 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Що відомо про перезапуск ЗАЕС

За словами очільника "Росатома" Алєксєя Ліхачова, комплексний план поетапного введення Запорізької АЕС в експлуатацію зараз узгоджують в уряді країни-агресорки та її міністерстві енергетики.

Його реалізація нібито можлива лише за умови "зняття всіх військових загроз, включно з прямими атаками й диверсійними діями, спрямованими на порушення безпечної та стабільної роботи станції".

Ключовим питанням функціонування станції росіяни вважають проблему водопостачання. Для її розв'язання вони будують плавучу помпову станцію потужністю до 80 000 кубометрів на годину.

Окрім того, передбачено відновлення електромереж і "юридичну роботу", а представники російської делегації та партнери з МАГАТЕ буцімто "єдині в цьому питанні".

Як відреагували в Україні

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні ще 28 травня спрямувало до Секретаріату МАГАТЕ ноту із засудженням намірів Росії.

Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводять. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції,

– зазначив Шейко.

Заступник міністра енергетики наголосив, що в окупантів немає "ні запасних частин, ні матеріалів, вони не знають як ремонтувати, здійснювати технічне обслуговування, як експлуатувати його".

Тож відновити безпечну роботу ЗАЕС неможливо, а реалізація таких намірів може призвести до аварійних ситуацій, наслідки яких відчує весь європейський континент.

Це просто шантаж і тиск на Україну та міжнародну спільноту, щоб тримати нас у напрузі,

– додав чиновник.

До слова, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що запуск ЗАЕС неможливий найближчим часом. Зокрема, для цього необхідно прокачати воду з Дніпра й перевірити обладнання, що не працює вже 3 роки.